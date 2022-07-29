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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Когда счёт не по игре: неоднозначные решения арбитра и блестящий Сафонов позволили «Краснодару» победить «Урал»

29 Июля 2022 • 19:57 Комментировать
Урал
1:3
Краснодар
окончен

«Урал» принимал «Краснодар» в рамках третьего тура чемпионата России.

Протокол игры  
Урал1:3Краснодар
  28'Бородин Сергей Алексеевич (0:1)
  59'Сперцян Эдуард (0:2)
  74'Сперцян Эдуард (0:3)
(1:3) Каштанов Алексей90'  
Помазун ИльяИллой-Айет ЭммерсонГерасимов Алексей  58' 64' (Шатов Олег ( 64'Железнов Юрий 82') Кузьмичев ИванЕгорычев АндрейБыковский ИльяМишкич Даниэль  67'Бикфалви ЭрикСунгатулин Фаниль 64' (Подберёзкин Вячеслав ( 64') Каштанов АлексейЮшин Александр
Запасные: Ландаков ДмитрийЕвсеев АлексейЕмельянов РоманБевеев МингиянГаджимурадов Рамазан
Сафонов МатвейВолков Сергей ЕвгеньевичЛитвинов ВячеславБородин Сергей АлексеевичРамирес КристианЯкимов Вячеслав  51' 65' (Кратков Дмитрий ( 65') Сулейманов Магомед-ШапиБаньяц Михайло 81' (Самко Владислав ( 81') Сперцян Эдуард 86' (Кокоев Давид ( 86') Ионов Алексей 88' (Халназаров Рустам ( 88') Манелов Ираклий
Запасные: Жилкин ГригорийИсаенко ОлегАгкацев СтаниславСухорученко МихаилАхметов Ильзат
29 июля. Стадион "Екатеринбург Арена" (Екатеринбург).

 

Наконец-то открывать тур было доверено не чемпиону страны. А то две пятницы подряд «Зенит» первым выходил на поле, набрав за это время четыре очка. Теперь же право первого слова перешло к двум неудачникам стартовой части сезона – «Урал» и «Краснодар» за два первых тура на двоих набрали всего-то одно очко. Это «быки» с трудом удержали ничью с «Факелом» (2:2), а потом были разгромлены «Спартаком». У «Урала» всё ещё хуже – 0:5 за два матча.

Не получилось поправить статистику и в матче против «Краснодара». Хотя на это у «Урала» были все шансы. Первую половину тайм хозяева вообще провели на голову сильнее и могли бы вести в два мяча. Но на третьей минуте Москалёв не поставил пенальти, хотя Бородин рукой прервал передачу в центр штрафной площади. А следом Даниэль Мишкич выскочил на рандеву с Матвеем Сафоновым, однако переиграть того не смог ни с первой, ни со второй попытки.

Примечательно, что был у Мишкича и ещё момент, развернувшийся после углового «Краснодара». Блестящую контратаку раскрыли «шмели», на ударной позиции оказался как раз Даниэль, пальнувший метров с 13 в ближний угол. Опять же отвёл угрозу Матвей Сафонов. А что же «Краснодар», спросите вы? Почти не атаковал, откровенно отскочил, но счёт открыл. После первой же более-менее толковой подачи от угла поля Бородин выиграл верх у Герасимова и неотразимо пробил в «девятку» - 0:1. Ассистентский бал на свой счёт записал Эдуард Сперцян.

И опять же закончились моменты у «Краснодара», а «Урал» в похожей манере обязан был сравнивать счёт. Перед самым перерывом кросс от угла поля нашёл Эрика Бикфалви, который пальнул наверняка, но опять же увидел не мяч в сетке, а сейв Матвея Сафонова. Очень хотел отыграться «Урал», очень был близок, но завершил все старания хозяев арбитр. Опять странное решение после столкновения Бородина и Герасимова в штрафной площади: Москалёв смотрит на монитор и назначает пенальти за «отмашку».

Эдуард Сперцян ударом с «точки» разбросал Помазуна и мяч по разным углам, сделав счёт куда более комфортным – 0:2. А игроки «Урала» в недоумении продолжали смотреть на арбитра. Действительно, сегодня не все решения Москалёва можно было трактовать однозначно. У хозяев под конец начали сдавать нервы, так за грубый подкат жёлтую карточку схватил, например, Мишкич, а затем «Урал» получил ещё пенальти в свои ворота.

Ионов после заброса вывалился на ударную позицию на углу вратарской, где был сбит Помазуном. Реализовал пенальти опять же Эдуард Сперцян – 0:3. Каштанов чуть позже забьёт гол престижа, но и он засчитан не будет – Москалёв зафиксирует фол в атаке. Однако в компенсированное время упорный форвард забьёт ещё раз - шикарным дальним ударом метров с 25, и тут уже у Каштанова гол никто не отнимет - 1:3. Однако вряд ли это сильно обрадовало хозяев.

«Урал» играл как минимум не хуже, но великолепный Сафонов, продуктивный Сперцян и неоднозначный Москалёв сделали своё дело. Впервые в сезоне побеждает «Краснодар», увозя три очка из Екатеринбурга.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Урал
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