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Эксперта Боброва возмутила формулировка ЭСК по ключевому эпизоду матча «Краснодар» - «Спартак»

27 Июля 2022 • 14:59 Комментировать

Журналист Александр Бобров, который является экспертом из области судейства, возмущён пояснениями экспертно-судейской комиссии по эпизоду с удалением Александра Черникова в матче «Краснодар» - «Спартак».

Как известно, мнения членов ЭСК разошлись, поэтому решение судьи об удалении было поддержано. В этом решении не выявили явной и очевидной ошибки.

«Так Черников удалён правильно или нет? Что значит «не установила очевидной ошибки»? Удаление правильное или нет?!» - написал Бобров в своём телеграм-канале «КГБ (Как говорит Бобров)».

«Я могу перефразировать так, что Левников ошибся, но не совершил «очевидной ошибки»?!» - с явным возмущением вопрошает эксперт.

Напомним, что «Краснодар» на своём поле крупно проиграл «Спартаку» со счётом 1:4. При счёте 0:0 арбитр должен был удалить с поля Александра Соболева. Согласно вердикту ЭСК, арбитр «проморгал» сразу два предупреждения для форварда, у которого уже была карточка.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Кирилл Левников Александр Бобров
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