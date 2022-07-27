Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Мнения членов ЭСК по эпизоду с удалением в матче «Краснодар» - «Спартак» разошлись

27 Июля 2022 • 14:35 Комментировать

РФС обнародовал решения экспертно-судейской комиссии (ЭСК) по ряду решений рефери в матче «Краснодар» - «Спартак». Среди этих решений было удаление Александра Черникова по итогу эпизода с Виктором Мозесом.

Мнения членов комиссии разошлись, поэтому решение Кирилла Левникова об удалении было поддержано.

При этом отмечается, что Виктор Мозес должен был получить жёлтую карточку, ведь он вёл себя неспортивно, длительное время задерживая Александра Черникова в области паха.

Напомним, что «Спартак» в большинстве разгромил «Краснодар» на выезде со счётом 4:1. 

Вердикт ЭСК РФС: Соболева нужно было удалять в матче с «Краснодаром»

ЭСК вынесла вердикт по голу Зобнина в ворота «Краснодара»

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Виктор Мозес Александр Черников
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Июля
15:33 · Россия. Премьер-лига
Тарпищев: В игре «Спартака» видна мысль тренера
15:28 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов: «Спартак» может занять призовые места, на которые претендуют многие»
15:22 · Россия. Премьер-лига
Мендес в ближайшее время перейдёт в ЦСКА
15:13 · Россия. Премьер-лига
Александр Жирков может вернуться в «Спартак»
14:59 · Россия. Премьер-лига
Эксперта Боброва возмутила формулировка ЭСК по ключевому эпизоду матча «Краснодар» - «Спартак»
14:59 · Россия. Премьер-лига
Белоус — о возможном переходе Бека Бека в «Ниццу»: Нужно отметить заслугу Цорна
14:50 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» нашёл нового технического партнёра
14:46 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Лучше, чтобы Черышев остался в Испании»
14:45 · Россия. Премьер-лига
Бушманов — о возможном уходе Мозеса из «Спартака»: « Безусловно, это потеря»
14:35 · Россия. Премьер-лига
​Мнения членов ЭСК по эпизоду с удалением в матче «Краснодар» - «Спартак» разошлись
14:27 · Россия. Премьер-лига
​Бека Бека улетает во Францию, «Локомотив» получит 15 млн евро
14:26 · Россия. Премьер-лига
Кечинов: Зиньковский способен заменить Мозеса
14:21 · Россия. Премьер-лига
​ЭСК вынесла вердикт по голу Зобнина в ворота «Краснодара»
14:16 · Россия. Премьер-лига
Кечинов отреагировал на возможный уход Мозеса из «Спартака» 1
14:11 · Россия. Премьер-лига
Вердикт ЭСК РФС: Соболева нужно было удалять в матче с «Краснодаром»
Все новости
Рекомендуем