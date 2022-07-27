​Мнения членов ЭСК по эпизоду с удалением в матче «Краснодар» - «Спартак» разошлись

РФС обнародовал решения экспертно-судейской комиссии (ЭСК) по ряду решений рефери в матче «Краснодар» - «Спартак». Среди этих решений было удаление Александра Черникова по итогу эпизода с Виктором Мозесом.

Мнения членов комиссии разошлись, поэтому решение Кирилла Левникова об удалении было поддержано.

При этом отмечается, что Виктор Мозес должен был получить жёлтую карточку, ведь он вёл себя неспортивно, длительное время задерживая Александра Черникова в области паха.

Напомним, что «Спартак» в большинстве разгромил «Краснодар» на выезде со счётом 4:1.

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