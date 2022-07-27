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Вердикт ЭСК РФС: Соболева нужно было удалять в матче с «Краснодаром»

27 Июля 2022 • 14:11 Комментировать

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза вынесла вердикт по спорному эпизоду в матче «Краснодар» - «Спартак». Форвард гостей Александр Соболев в верховой борьбе ударил соперника локтем по лицу. На тот момент спартаковец уже имел в своём пассиве карточку жёлтого цвета.

ЭСК решила, что рефери должен был показать Соболеву вторую  жёлтую карточку и удалить игрока с поля. Движение игрока «Спартака» локтем при выборе им игровой позиции комиссия признала неестественным, поведение форварда названо безрассудным.

Также ЭСК уделила внимание последующему жесту Александра Соболева, посредством которого игрок призывал соперника замолчать. Жест признан провокационным - за его Соболев тоже должен был получить жёлтую карточку. 

Эпизоды с Александром Соболевым произошли при счёте 0:0. «Спартак» в итоге победил 4:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Александр Соболев
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