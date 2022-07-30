Сафонов подвёл итоги матча с «Уралом»

В рамках третьего тура российской Премьер-лиги «Краснодар» на выезде переиграл екатеринбургский «Урал» со счетом 3:1. Своим мнением по этому результату поделился голкипер «быков» Матвей Сафонов.

«Мы ждали эту победу. Надеялись, что сезон начнётся по-другому. Не с одного очка в двух матчах. Но в третьей игре победили достаточно заслуженно», - приводит слова вратаря «Матч ТВ».

Благодаря вчерашнему успеху краснодарский коллектив имеет в своем активе четыре балла и располагается на седьмом месте в турнирной таблице Премьер-лиги. Следующий поединок «Краснодар» проведет против московского «Локомотива» 6 августа.