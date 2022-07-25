Пименов прокомментировал первые результаты в РПЛ

Бывший нападающий «Динамо» и «Локомотива» Руслан Пименов поделился мыслями о результатах РПЛ после двух туров.

«Пока все нравится, все теряют очки, только ЦСКА идет без поражений. Хотелось бы, конечно, побольше болельщиков», — заявил Пименов «РБ Спорту».

Эксперт считает, что не стоит сильно переживать из-за массового отъезда иностранцев из России, ведь «Ростов» и «Краснодар» хорошо играют без легионеров, а в «Зените», «Спартаке» и «Локомотиве» практически все остались на месте.

Третий тур нового сезона Российской премьер-лиги стартует 29 июля матчем между «Уралом» и «Краснодаром».