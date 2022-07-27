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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой: «Лучше, чтобы Черышев остался в Испании»

27 Июля 2022 • 14:46 Комментировать
Урал
...
Краснодар
29.07 18:00

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился мнением об экс-игроке «Валенсии» Денисе Черышеве, который нынешним летом покинул испанский клуб, став свободным агентом.

Ранее сообщалось, что у 31-летнего футболиста возникли трудности с поиском новой команды, поэтому к предстоящему сезону он готовится индивидуально.

По мнению эксперта, для Черышева будет лучше продолжить карьеру в Испании, но при этом отметив, что в России у футболиста будет шанс ярче себя проявить.

«Конечно, лучше для него, чтобы он остался. Но другое дело, если там никто не будет им заинтересован. В России он любой команде подойдёт, поэтому с этим вопросов не будет», — цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне Черышев провёл в составе «Валенсии» 20 матчей, отметившись одним забитым голом и двумя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Александр Мостовой Денис Черышев Трансферы футбола - лето 2022
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