Григорий Иванов: Иногда вижу, что судьи предвзято относятся

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал работу судей в игре 3-го тура РПЛ «Урал» - «Краснодар».

«Я со всеми судьями в хороших отношениях, рад их видеть. Но иногда вижу, что предвзято относятся. Не зря я тут сижу около 20 лет. Я вижу, кто как судит», — передает слова Иванова «Спорт-Экспресс».

Президент клуба считает, что в матче с «Краснодаром» не было предвзятого судейства, просто были ошибки.

«Урал» уступил «быкам» в матче третьего тура РПЛ со счетом 1:3. Сегодня, 6 августа, екатеринбургский клуб принимает «Спартак». За прямой текстовой трансляцией матча можно следить на портале LiveResult.Ru.