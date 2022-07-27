Олусегун считает, что может стать лучше Мбаппе

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун рассказал о своих кумирах.

«Когда я был ребенком, я следил за Криштиану Роналду, мне очень нравилась его игра, он был моим кумиром. Сейчас многое поменялось, таким человеком для меня является Мбаппе», — заявил Олусегун на официальном YouTube-канале клуба.

Футболист уверен, что может превзойти форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, если будет тренироваться на пределе своих возможностей.

20-летний нигериец в текущем сезоне Российской премьер-лиги принял участие в двух матчах и смог записать на свой счет одну результативную передачу. Его контракт с «Краснодаром» заключен до 2026 года.