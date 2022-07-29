В «Урале» ропщут на судейство

В матче третьего тура российской Премьер-лиги «Урал» проиграл «Краснодару», потерпев третье поражение кряду, но вопросы в этой игре вызвало судейство. Григорий Иванов, президент «Урала», очень недоволен тем, как отработали судьи. Он эмоционально прокомментировал то, что считает безусловными ошибками судей.

- На первой минуте не ставит чистый пенальти в ворота гостей, а там чистая рука была! А они нам потом рассказывают: это не рука, это не совсем то... Вся страна видит, что это рука, а у арбитра свое мнение, его зовут посмотреть монитор, а он все равно говорит: не пенальти...- сокрушается Иванов в интервью «Спорт-экспресс».

После трех туров на счету «Урала» нет очков, а в следующем туре команда сыграет дома с московским «Спартаком», эта игра пройдет шестого августа. В прошлом сезоне «Урал» занял двенадцатое место в итоговой турнирной таблице российского чемпионата Премьер-лиги.