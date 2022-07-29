Тарханов не считает «Урал» главным претендентом на вылет

Екатеринбургский «Урал» очень неудачно начал сезон в российской Премьер-лиге, потерпев три поражения кряду. Правда, в третьем туре команде удалось забить свой первый гол в сезоне, но это не принесло очков - «Краснодар» забил целых три мяча. Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов, тем не менее, не считает «Урал» главным претендентом на вылет из РПЛ.

- Пока рано говорить, что «Урал» — главный претендент на вылет. Прошло всего три тура, - цитирует Тарханова телеканал «Матч ТВ».

В четвертом туре российской Премьер-лиги «Урал» примет дома московский «Спартак», игра состоится 6 августа.