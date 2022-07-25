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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Григорий Иванов — о Шалимове: «Всё зависит от ближайших игр»

25 Июля 2022 • 15:00 Комментировать
Урал
...
Краснодар
29.07 18:00

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал неудачное начало сезона Российской премьер-лиги для екатеринбургского клуба.

«Сыграли две игры. Будем смотреть дальше. Шалимов работает. Все зависит от ближайших игр. Два матча – это рано о чем-то говорить», — цитирует Иванова «РБ Спорт».

По мнению президента «Урала», во втором туре команда незаслуженно проиграла «Оренбургу» (0:3), но Шалимов уверен в себе, хочется, чтобы все получилось.   

В первом туре чемпионата России «Урал» проиграл ЦСКА со счетом 0:2, а во второй встрече уступил «Оренбургу» со счетом 0:3. В третьем туре екатеринбургский клуб примет «Краснодар».

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Игорь Шалимов Григорий Иванов
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УРАЛ КРАСНОДАР
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