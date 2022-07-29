«Краснодар» уже громит «Урал», у Сперцяна дубль

Во втором тайме матча с «Краснодаром» в третьем туре Премьер-лиги «Урал» получил ещё один пенальти в свои ворота. Голкипер команды из Екатеринбурга Илья Помазун неаккуратно сыграл в попытке отобрать мяч у Алексея Ионова и снес соперника. К мячу снова подошёл Эдуард Сперцян и повторно направил мяч в правый угол ворот. Его оппонент еще раз не угадал направление удара - 3:0 в пользу «Краснодара».

Напомним, что счет открыт Сергей Бородин ударом головой. «Урал» на старте сезона проиграл ЦСКА (0:2) и «Оренбургу» (0:3).

Текстовый репортажна LiveResult.ru.