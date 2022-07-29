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Шалимов: «Конечно, мы не должны были так проигрывать, но проиграли»

29 Июля 2022 • 17:58 Комментировать
Урал
0:1
Краснодар
1-й тайм

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром» в эфире канала «Матч Премьер».

- Наверняка сейчас у всех болельщиков «Урала» такие вопросы, что в прошлом сезоне  в конце казалось, что всё, вы нащупали и наладили свою игру, в обороне и атаке. Какие сейчас есть объективные причины для достижения результата?

- Наладили мы, надо сказать, это было вообще в начале прошлого сезона, когда мы перешли на три центральных защитника, это надежнее. В концовке мы перешли на четыре защитника, на два центральных. Это разные схемы. Надо смотреть на состояние игроков в твоем распоряжении, кто в какой форме. Поэтому я думаю, что об этом говорить не надо. Эти две игры мы прошли, но удаление сказалось. Конечно, мы не должны были так проигрывать, но проиграли. Мы всё это оставили, можно сказать, проанализировали. Но сегодня другая игра, другой соперник. Мы к ней готовились, поэтому нет сейчас смысла говорить, что мы наладили, а что нет, и так далее. Вот есть конкретный матч, для нас важнейший.

- Мы обращали внимание, что впервые в старте появляются Эмерсон и Каштанов. Значит ли это, что «Урал» будет играть в остроатакующий футбол?

- Футбол… мяч у них - мы должны думать, как сделать так, чтобы было сложно и отобрать этот мяч. Мяч у нас - мы должны сделать так, чтобы забить гол. Футбол так устроен. Поэтому сколько они будут по времени владеть, а сколько мы, сколько атак они проведут, а сколько мы - это все зависит от того, что происходит на поле. Поэтому мы посмотрим. Силу «Краснодара» мы знаем, они не отойдут от него. Это  в плане подготовки к игре. Мы понимаем, в какой манере они будут играть. Против этой манеры мы готовились сегодня играть.

- У Олега Шатова сегодня день рождения. Как-то в команде это обсуждается, или все внимание к игре?

- Все внимание к игре. Мы его поздравили на установке, он бурные аплодисменты сорвал. Будем надеяться, что он сегодня выйдет. Сделаем ему подарок на день рождения.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Игорь Шалимов
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Идет 34 минута Урал 0:1 Краснодар 2.70 3.45 2.65
30.07  15:00 Факел ... Динамо Москва 4.30 3.65 1.88
30.07  17:30 Зенит ... Локомотив Москва 1.41 5.20 7.20
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