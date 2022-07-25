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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Григорий Иванов: «Урал» выходит играть только на победу

25 Июля 2022 • 15:11 Комментировать
Урал
...
Краснодар
29.07 18:00

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился ожиданиями от предстоящих встреч против «Краснодара» и «Спартака».

«Давайте не будем сейчас говорить, сколько очков надо взять. Мы же выходим не проигрывать и играть не на ничью, а на победу. Будем стараться взять как можно больше очков», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

Функционер считает, что после двух неудачных матчей «Краснодар» приедет не в очень хорошем состоянии на игру с «Уралом», им нужно будет набирать очки.

Напомним, «Урал» примет «Краснодар» в рамках 3-го тура Российской премьер-лиги 29 июля, а со «Спартаком» встретится 6 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Урал Григорий Иванов
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