​Экс-арбитр Федотов усмотрел грубую ошибку судьи в матче «Урал» - «Краснодар»

Третий тур РПЛ только начался, а споры о судействе уже ведутся. В начале пятничной игры между «Уралом» и «Краснодаром» мяч встретился с рукой Сергея Бородина в штрафной площади гостей. Владимир Москалёв не назначил пенальти в ворота «Краснодара».

Эпизод прокомментировал экс-арбитр ФИФА Игорь Федотов. По его мнению, Москалёв должен был назначить пенальти, поскольку мяч попал в отставленную руку игрока «Краснодара».

«Вернули должок «Краснодару», продолжаем судить дальше», - отметил бывший рефери в своём телеграм-канале «Судейство с Игорем Федотовым».

Напомним, что в прошлой игре «Краснодара» против «Спартака» арбитр ошибся, не удалив с поля Александра Соболева при счёте 0:0.