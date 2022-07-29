​На первом матче РПЛ с Fan ID трибуны почти пустые

В пятницу вечером программу третьего тура чемпионата России открывают «Урал» и «Краснодар». Это первая в истории РПЛ игра, для посещения которой обязателен Fan ID – так называемый электронный паспорт болельщика.

Как сообщает телеграм-канал Ural Mash, на трибуны стадиона в Екатеринбурге пришло примерно 2 тысячи зрителей. При этом арена способна принять 35 тысяч болельщиков.

Если судить по телевизионной картинке, то трибуны стадиона кажутся почти пустыми.

Следить за развитием событий в матче «Урал» - «Краснодар» можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.