Писарев — о санкциях ФИФА и УЕФА: «Многие россияне становятся лидерами своих клубов, но хочется, чтобы количество дополнялось качеством»

Тренер сборной России по футболу Николай Писарев рассказал о комплектовании национальной команды в условиях санкций ФИФА и УЕФА, отстранивших наши клубы и сборную от всех международных турниров до следующего лета, а также разрешивших всем иностранным футболистам и тренерам приостановить свои контракты с российскими клубами в одностороннем порядке.

Писарев отметил как плюсы, так и минусы текущей ситуации. По мнению специалиста, массовый отъезд легионеров из РПЛ позволил многим россиянам выйти на ведущие позиции в своих клубах, однако вместе с тем признал, что отсутствие еврокубков негативно сказывается на качестве футболистов национальной сборной.

«Россиян на поле выходит больше, многие из них становятся лидерами в своих клубах. Хочется, чтобы количество дополнялось качеством, а оно зависит от сильных легионеров и участия в еврокубках, которые были лакмусовой бумажкой, позволяющей понять свой уровень», — приводит слова Писарева «Матч ТВ».