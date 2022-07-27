Кавазашвили считает, что Черникову необходимо нанять психолога

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал поведение на поле полузащитника «Краснодара» Александра Черникова.

«Я радуюсь, когда на поле есть настоящие воины. Такие игроки, как Черников, — штучный товар. Борьба и страсть в этом парне на запредельном уровне», — приводит слова Кавазашвили Sport 24.

По мнению эксперта, Черников обладает феноменальным набором качеств для игрока его позиции, но он подводит команду нелепой агрессией, ему нужно равняться на лучшего опорника РПЛ — Вилмара Барриоса.

Экс-игрок добавил, что Черникову необходимо нанять психолога, пока он кого-нибудь не загрыз.