Жигулёв заявил, что Крыховяк не уговаривал легионеров покинуть «Краснодар»

Экс-полузащитник «Краснодара» Илья Жигулёв прокомментировал информацию о том, что Гжегож Крыховяк уговаривал легионеров покинуть «быков».

«Не понимаю, откуда пошла информация. Он никого не агитировал. Не могу утверждать, но я общался с ребятами в «Краснодаре». Мне говорили, что Крыховяк так не поступал», — приводит слова Жигулёва «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что 32-летний полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк агитировал иностранных игроков покинуть команду. Сам футболист приостановил действие своего трудового договора и отправился в «Аль-Шабаб» из Саудовской Аравии.