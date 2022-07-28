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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Урал» предлагает Оздоеву трёхлетний контракт

28 Июля 2022 • 19:48 Комментировать
Урал
...
Краснодар
Через 21 ч. 53 мин.

Мы уже сообщали о том, что «Урал» ведёт активные переговоры с Магомедом Оздоевым, футболиста видели и на матчах клуба, который потерпел два поражения в первых двух турах начавшегося чемпионата российской Премьер-лиги.

Теперь стала известна и кое-какая конкретика - как сообщает Eurostavka.ru, руководство «Урала» готово предложить футболисту контракт сроком на три года. Это устраивает футболиста, но ему не по душе зарплата - пять миллионов рублей ежемесячно. Он хотел бы получать больше. Переговоры продолжаются.

Свой следующий матч в чемпионате России «Урал» сыграет 29 июля с «Краснодаром».

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Магомед Оздоев
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29.07  18:00 Урал ... Краснодар 2.70 3.45 2.65
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