«Урал» предлагает Оздоеву трёхлетний контракт

Мы уже сообщали о том, что «Урал» ведёт активные переговоры с Магомедом Оздоевым, футболиста видели и на матчах клуба, который потерпел два поражения в первых двух турах начавшегося чемпионата российской Премьер-лиги.

Теперь стала известна и кое-какая конкретика - как сообщает Eurostavka.ru, руководство «Урала» готово предложить футболисту контракт сроком на три года. Это устраивает футболиста, но ему не по душе зарплата - пять миллионов рублей ежемесячно. Он хотел бы получать больше. Переговоры продолжаются.

Свой следующий матч в чемпионате России «Урал» сыграет 29 июля с «Краснодаром».