Сторожук: «Мы не ожидали, что «Урал» будет дома играть в пять защитников»

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук поделился впечатлениями от матча с «Уралом» (3:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Все ли из того, как действовали ваши подопечные, вас устроило?

- Так скажу, по результату - да, а по игре, есть, конечно, вопросы. Но здесь тоже есть объективные причины, потому что в таких сочетаниях мы никогда еще не играли и, может быть, форсировали и перестраивались где-то по ходу игры, потому что и соперник перестроился. Мы не ожидали, что будут дома играть в пять защитников, и здесь пришлось в раздевалке коррекцию вносить. В целом ожидаемая игра в том плане, что молодость перехлестывала, не хватало опыта, опытных действий. Где-то мяч теряли на пустом месте. Здесь только с опытом, а его, как говорится, не купишь, только приобретаешь. Поэтому все ожидаемо, все понятно. Хочу поздравить всех болельщиков, которые приехали поддержать и за нас болели. Всех хочу поздравить с долгожданной победой.

- Три удара в створ и три забитых мяча. О чем это говорит? Стопроцентно распорядились своими моментами?

- Получается, да.

- Замены, которые были сделаны, в первую очередь, спрашиваю про Ионова и Сперцяна - решили просто дать отдохнуть им в конце матча?

- Результат позволял, плюс у нас дебютировал парень сегодня, Кратков, дали тоже. Он заслужил своим выступлением за вторую команду. Мотивировали его. Конечно, потому что мы следим за состоянием, поэтому видно, что ребята уже, скажем так, не так интенсивно проявляли себя. Но Ионов - исключение, потому что он просто иной раз поражает результатами.