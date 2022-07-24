Сорокин не примет участие в ближайших матчах «Краснодара»

Защитник «Краснодара» Егор Сорокин пропустит ближайшие встречи Российской премьер-лиги.

По сведениям «РБ Спорта», Сорокин вышел на матч первого тура РПЛ против «Факела» (2:2) с уже имеющейся травмой, поэтому усугубил ее. Повреждение оказалось несерьезным, но защитник пропустит несколько матчей «Краснодара».

«Быки» уступили «Спартаку» в игре второго тура чемпионата России с крупным счетом 1:4. Следующий матч «Краснодар» проведет в гостях против «Урала», встреча пройдет 29 июля в 18:00 по московскому времени.

Действующий контракт 26-летнего Сорокина с клубом рассчитан до 2024 года.