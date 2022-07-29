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Шалимов: «Я не могу вспомнить у «Краснодара» опасные моменты»

29 Июля 2022 • 20:32 Комментировать
Урал
1:3
Краснодар
окончен

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов поделился впечатлениями от матча с «Краснодаром» (1:3) в эфире канала «Матч Премьер».

- Можно ли по горячим следам сделать небольшой вывод, что у команды не получилось?

- Не получилось? Мы, в принципе, по росту превосходили команду соперника, на угловых у них Бородин, единственный, кто мог сыграть, с ним играл наш футболист, из-под него он забил. Мы говорим, что задача - не самому сыграть, а не дать сыграть сопернику. Здесь ошибка. Ну и пенальти, локоть. Про локти тоже говорили, что они ниже нас, и если чуть голову наклоняют, то локоть может быть. Пенальти? Мы получили. Я не могу вспомнить у них опасные моменты. У нас они были и при 0:0, и при 0:1, но три стандарта… Вот так, тяжело. Второй пенальти очень сильно осложнил нам жизнь, но так три стандарта - три гола, а с игры особо ничего не было. Так сложилось.

- По статистике «Урал» превзошел «Краснодар». Чего не хватало, может быть, в завершающей стадии?

- В завершающей стадии у нас моменты, удары, было преимущество. У нас хорошая игра была с нашей стороны. Но вот эти индивидуальные ошибки на стандартах, вот они с игры, этот локоть, они рушат всё, все стараются, играют, игра вроде  бы идет. И на такой мякине мы проигрываем матч.

- Вы заменили Олега Шатова во втором тайме. Там какая-то травма? Насколько серьезно, или пока не известно?

- Пока не известно. То что у него было, ахилл. Подлечился и здесь вышел, но опять почувствовал ахилл. Будем смотреть.

- Алексей Каштанов играл сегодня с первых минут, забил мяч. Довольны ли вы его действиями?

- При 0:1 он мог не отдавать Эрику, а пробить в дальний угол. У него хороший удар. Мне кажется, он там неправильное решение принял. А так в целом, да. Он там боролся, бился. Момент у него был, сбрасывал он мячи, головой там играл, хорошую игру провел.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Урал Игорь Шалимов
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30.07  20:00 Сочи ... Ахмат 2.17 3.45 3.45
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