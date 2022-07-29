Сторожук: «Все ребята, которые сегодня не в заявке, они отсутствуют по объективным причинам»

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук поделился ожиданиями от матча с «Уралом» в эфире канала «Матч Премьер».

- «Краснодар» выдал не самый лучший старт этого сезона, еще и прошлый матч получился таким достаточно тяжелым. В каком психологическом стоянии находится сейчас команда?

- Мы говорили с ребятами на эту тему, поэтому думаю, все хорошо в этом плане.

- Кордоба, Олусегун пропускают этот матч. С чем связано?

- Все ребята, которые сегодня не в заявке, они отсутствуют по объективным причинам. Олусегун заболел за день до отъезда. Почувствовал себя плохо, температура. Кордоба? Со «Спартаком» ушиб. Непонятно. Вроде бы ничего страшного, но дискомфорт присутствует. Поэтому мы взяли самих здоровых. Не отчаиваемся и даем шанс ребятам, которые, так скажем, заждались своего часа.

- Разбирая игру «Урала», на что обращали внимание особо пристальное?

- Обращали внимание на антропометрию в том плане, что опасные стандарты, есть кому побороться, так скажем. И тяжело было анализировать прошедший тур, то же удаление и соответственно результат. Мы сейчас смотрим в заявку, что соперник предпримет другой стиль игры, но посмотрим. Не могу ничего сказать в этом плане.