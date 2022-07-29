Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сторожук: «Все ребята, которые сегодня не в заявке, они отсутствуют по объективным причинам»

29 Июля 2022 • 18:05 Комментировать
Урал
0:1
Краснодар
1-й тайм

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук поделился ожиданиями от матча с «Уралом» в эфире канала «Матч Премьер».

- «Краснодар» выдал не самый лучший старт этого сезона, еще и прошлый матч получился таким достаточно тяжелым. В каком психологическом стоянии находится сейчас команда?

- Мы говорили с ребятами на эту тему, поэтому думаю, все хорошо в этом плане.

- Кордоба, Олусегун пропускают этот матч. С чем связано?

- Все ребята, которые сегодня не в заявке, они отсутствуют по объективным причинам. Олусегун заболел за день до отъезда. Почувствовал себя плохо, температура. Кордоба? Со «Спартаком» ушиб. Непонятно. Вроде бы ничего страшного, но дискомфорт присутствует.  Поэтому мы взяли самих здоровых. Не отчаиваемся и даем шанс ребятам, которые, так скажем, заждались своего часа.

- Разбирая игру «Урала», на что обращали внимание особо пристальное?

- Обращали внимание на антропометрию в том плане, что опасные стандарты, есть кому побороться, так скажем. И тяжело было анализировать прошедший тур, то же удаление и соответственно результат. Мы сейчас смотрим в заявку, что соперник предпримет другой стиль игры, но посмотрим. Не могу ничего сказать в этом плане.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Александр Сторожук
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
УРАЛ КРАСНОДАР
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 34 минута Урал 0:1 Краснодар 2.70 3.45 2.65
30.07  15:00 Факел ... Динамо Москва 4.30 3.65 1.88
30.07  17:30 Зенит ... Локомотив Москва 1.41 5.20 7.20
Все матчи
Новости
Сегодня, 29 Июля
18:37 · Россия. Премьер-лига
Гаврилов: Кокорин может быть звездой, если вернётся в Россию
18:37 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» забил «Уралу» после подачи углового
18:31 · Россия. Премьер-лига
​Экс-арбитр Федотов усмотрел грубую ошибку судьи в матче «Урал» - «Краснодар»
18:27 · Россия. Премьер-лига
Врач «Локомотива» заявил, что Жемалетдинов приступил к активной фазе реабилитации
18:14 · Россия. Премьер-лига
Агент Роши: Каждый день на связи с руководством «Спартака»
18:05 · Россия. Премьер-лига
Сторожук: «Все ребята, которые сегодня не в заявке, они отсутствуют по объективным причинам»
18:01 · Россия. Премьер-лига
​Арбитрам РПЛ будут оплачивать услуги психолога
17:58 · Россия. Премьер-лига
Шалимов: «Конечно, мы не должны были так проигрывать, но проиграли»
17:46 · Россия. Премьер-лига
Тошич: Каждый год я считаю, что у ЦСКА есть шансы на чемпионство
17:24 · Россия. Премьер-лига
«Урал» - «Краснодар»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
16:58 · Россия. Премьер-лига
Гулиев рассказал, за что Тедеско отправил его во вторую команду
16:46 · Россия. Премьер-лига
Агент: Изидор счастлив в «Локомотиве», но это футбол
16:36 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: Легионеры ЦСКА сильнее, чем у «Зенита»
16:26 · Россия. Премьер-лига
​Гендиректор «Факела»: У нас самый маленький бюджет в РПЛ
16:26 · Россия. Премьер-лига
Рыбус: Извинился перед ребятами за своё удаление
Все новости
Рекомендуем