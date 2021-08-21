ЦСКА не может договориться с «Миланом» по Влашичу

Хорватский вингер московского ЦСКА Никола Влашич, по всей видимости, следующий сезон снова проведет в российском чемпионате. «Милан» не может договориться с «армейским» клубом по трансферу футболиста.

Дело в том, что «Милан» не желает выплачивать за хорвата сразу всю сумму. Призер Серии А надеется взять Влашича в аренду на сезон за 10 миллионов евро с последующим правом выкупа за 20 миллионов.

Ранее появлялась информация, что ЦСКА готов пойти на уступки итальянской команде. Но, журналист Даниэле Лонго сообщает, что россияне в конце концов не согласились на предложенные условия.

Отметим, что действующее соглашение 23-летнего футболиста рассчитано аж до лета 2024 года.