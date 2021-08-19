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Россия. Премьер-лига

Жирков может вернуться в ЦСКА слухи

19 Августа 2021 • 16:21 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Ахмат
1.75 3.60 5.00
21.08 16:00
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Бывший защитник «Зенита» Юрий Жирков, который сейчас находится без клуба, может продолжить карьеру в ЦСКА, передаёт Transfermarkt. По данным источника, игрок может подписать с московским клубом контракт на один год.

Напомним, что сейчас Жирков восстанавливается от травмы бедра и находится под присмотром медицинского штаба «армейцев». 

Жирков был игроком ЦСКА с 2004 по 2009 год, откуда перешёл в «Челси» за 21 миллион евро. Также играл за «Анжи» и «Динамо». Последним его клубом был «Зенит», за который он выступал с 2016 года. Вместе с питерским клубом он дважды становился чемпионом России.

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