Бывший защитник «Зенита» Юрий Жирков, который сейчас находится без клуба, может продолжить карьеру в ЦСКА, передаёт Transfermarkt. По данным источника, игрок может подписать с московским клубом контракт на один год.

Напомним, что сейчас Жирков восстанавливается от травмы бедра и находится под присмотром медицинского штаба «армейцев».

Жирков был игроком ЦСКА с 2004 по 2009 год, откуда перешёл в «Челси» за 21 миллион евро. Также играл за «Анжи» и «Динамо». Последним его клубом был «Зенит», за который он выступал с 2016 года. Вместе с питерским клубом он дважды становился чемпионом России.