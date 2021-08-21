Агент опроверг интерес ЦСКА к форварду «Генгама»

Вчера появилась информация, что московский ЦСКА якобы заинтересован в подписании нападающего «Генгама» Маттиаса Фатона. Форварда сборной Гваделупы, забившего три гола в предыдущем розыгрыше второй французской лиги, сватали в стан «армейцев» уже до закрытия трансферного окна.

Однако, агент футболиста Джуро Иванишевич опроверг возможный переход его клиента в Россию. В беседе со Sport24 он назвал это «просто слухами», сообщив, что представители ЦСКА не выходили на контакт.

Добавим, что портал Transfermarkt оценивает 21-летнего игрока в один миллион евро. «Генгам», к слову, так и не сумел повыситься в классе по итогам прошлого сезона.