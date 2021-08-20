Бабаян: «Акинфеев – настоящая легенда ЦСКА»

Ассистент главного тренера ЦСКА Григорий Бабаян пообщался с клубной пресс-службой «армейцев» на тему кадровых ресурсов команды.

Помощник Алексея Березуцкого уверяет, что ему и ранее были хорошо известны возможности футболистов клуба, куда он был приглашен на работу этим летом: «У нас много молодёжи, но есть и опытные игроки – Фернандес, Дзагоев, Набабкин, Щенников».

Отдельно Бабаян выделил голкипера Игоря Акинфеева, отвечающего за атмосферу в команде и готового подсказывать своим партнёрам: «Это не просто лучший вратарь последних лет, он – настоящая легенда».