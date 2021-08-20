Селюк: «Гогуа не планирует уходить из ЦСКА»

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал о будущем полузащитников Седрика Гогуа и Шарля Каборе, интересы которых он представляет.

Селюк заявил, что Гогуа намерен остаться в ЦСКА и не знает о планах клуба на игрока. По поводу Каборе, он сообщил, что Шарль интересен многим клубам, но сейчас полузащитника интересует в первую очередь город, который должен его устраивать в бытовом плане. Агент добавил, что из-за этого игрок отказал клубам из Турции.

Он также отметил, что Каборе хочет сыграть на Кубке Африки, который состоится в январе следующего года, пишет Sport24.

Напомним, что последним клубом Каборе было московское «Динамо», с которым у него закончился контракт 1 июля. Он также известен в России по выступлениям за «Кубань» и «Краснодар».