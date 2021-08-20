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Россия. Премьер-лига

Селюк: «Гогуа не планирует уходить из ЦСКА»

20 Августа 2021 • 16:02 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Ахмат
1.70 3.95 4.75
Через 21 ч. 44 мин.
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Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал о будущем полузащитников Седрика Гогуа и Шарля Каборе, интересы которых он представляет.

Селюк заявил, что Гогуа намерен остаться в ЦСКА и не знает о планах клуба на игрока. По поводу Каборе, он сообщил, что Шарль интересен многим клубам, но сейчас полузащитника интересует в первую очередь город, который должен его устраивать в бытовом плане. Агент добавил, что из-за этого игрок отказал клубам из Турции.

Он также отметил, что Каборе хочет сыграть на Кубке Африки, который состоится в январе следующего года, пишет Sport24.

Напомним, что последним клубом Каборе было московское «Динамо», с которым у него закончился контракт 1 июля. Он также известен в России по выступлениям за «Кубань» и «Краснодар».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Дмитрий Селюк Шарль Каборе Седрик Гогуа
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