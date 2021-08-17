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Россия. Премьер-лига

Сигурдссон: «В Италии более высокий темп, чем в России»

17 Августа 2021 • 19:29 Комментировать (1)
ЦСКА Москва
...
Ахмат
1.75 3.60 5.00
21.08 18:00
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Арнор Сигурдссон, которого московский ЦСКА отдал в годичную аренде «Венеции», дал комментарий по поводу своего перехода.

Интервью исландца появилось на сайте журналиста Альфредо Педуллы. В нём Сигурдссон заявил, что выбрал Серию А, так как считает её одной из лучших лиг в мире. Также он поделился мнением насчет разницы между уровнем футбола в России и в Италии: «Здесь более высокий темп, чем в российском чемпионате, а также более плотная опека».

Кроме этого, Сигурдссон сообщил, что уже полностью оправился от травмы и готов помочь своей новой команде в ближайшем матче. Отметим, что в минувшем розыгрыше РПЛ футболист принял участие в 23 играх за ЦСКА, в которых отличился двумя голами и тремя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Серия А Венеция Арнор Сигурдссон
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Gerth
17 Августа 2021 в 20:22
Такого темпа, как в РПЛ, наверное, даже в Чемпионате Гренландии давно как нет.
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