Сигурдссон: «В Италии более высокий темп, чем в России»

Арнор Сигурдссон, которого московский ЦСКА отдал в годичную аренде «Венеции», дал комментарий по поводу своего перехода.

Интервью исландца появилось на сайте журналиста Альфредо Педуллы. В нём Сигурдссон заявил, что выбрал Серию А, так как считает её одной из лучших лиг в мире. Также он поделился мнением насчет разницы между уровнем футбола в России и в Италии: «Здесь более высокий темп, чем в российском чемпионате, а также более плотная опека».

Кроме этого, Сигурдссон сообщил, что уже полностью оправился от травмы и готов помочь своей новой команде в ближайшем матче. Отметим, что в минувшем розыгрыше РПЛ футболист принял участие в 23 играх за ЦСКА, в которых отличился двумя голами и тремя ассистами.