Яя Туре о работе в «Ахмате»: «Чувствую себя как дома»

Бывший игрок «Барселоны» и «Манчестер Сити», а нынче тренер «Ахмата» Яя Туре рассказал также, кого из футболистов ЦСКА он помнит.

«Познакомился с тренерским штабом. Чувствую себя как дома», - признался Туре в общении с пресс-службой «армейцев».

Ивуариец вспомнил, что в бытность игроком он нередко пересекался с московским клубом на футбольном поле: «За ЦСКА тогда выступал Ласина Траоре, мой соотечественник. И ещё Думбия. Помню его, братьев Березуцких».

Отметим, что нынче именно Алексей Березуцкий занимает пост рулевого ЦСКА.