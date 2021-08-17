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Россия. Премьер-лига

​ЦСКА рассказал о состоянии Заболотного, Фернандеса и Щенникова

17 Августа 2021 • 16:49 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Ахмат
1.75 3.60 5.00
21.08 18:00
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ЦСКА разместил на страницах своего официального сайта актуальную информацию о состоянии троих футболистов, у которых в последние недели проявлялись проблемы со здоровьем.

Эдуард Безуглов, который возглавляет медицинскую службу московских «армейцев», сообщил, что защитники Марио Фернандес и Георгий Щенников, а также нападающий Антон Заболотный готовятся к ближайшему поединку против «Ахмата». При этом решение об их готовности и возможности выхода на поле будут принимать тренеры.

После четырёх туров чемпионата России ЦСКА с шестью зачётными баллами в активе располагается на экваторе турнирной таблицы.

ЦСКА и «Ахмат» сыграют в Москве 21 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Георгий Щенников Антон Заболотный Марио Фернандес
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