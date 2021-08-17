​ЦСКА рассказал о состоянии Заболотного, Фернандеса и Щенникова

ЦСКА разместил на страницах своего официального сайта актуальную информацию о состоянии троих футболистов, у которых в последние недели проявлялись проблемы со здоровьем.

Эдуард Безуглов, который возглавляет медицинскую службу московских «армейцев», сообщил, что защитники Марио Фернандес и Георгий Щенников, а также нападающий Антон Заболотный готовятся к ближайшему поединку против «Ахмата». При этом решение об их готовности и возможности выхода на поле будут принимать тренеры.

После четырёх туров чемпионата России ЦСКА с шестью зачётными баллами в активе располагается на экваторе турнирной таблицы.

ЦСКА и «Ахмат» сыграют в Москве 21 августа.