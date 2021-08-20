Бохинен: Непопадание в еврокубки – не то, чего я хотел достичь в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен прокомментировал свое время, проведенное в московском ЦСКА. Игрок до сих намерен продемонстрировать свои лучшие качества в играх за «армейцев», но расстроен провальным предыдущим сезоном.

В интервью Sport24 Бохинен затронул несколько тем, одна из которых его травма, полученная в прошлом розыгрыше РПЛ. Он заявил, что российский чемпионат достаточно сложный и его организм попросту не справился из-за отсутствия должного отдыха перед интенсивными нагрузками.

Также футболист отреагировал на тот факт, что ЦСКА впервые за 20 лет не сыграет на международной арене в текущем сезоне. «Когда я приходил в ЦСКА, мы боролись за место в Лиге чемпионов. Остаться без еврокубков – не то, на что я надеялся», - поделился норвежец.

Впрочем, по словам Бохинена, команде теперь будет легче сфокусироваться на внутреннем чемпионате и занять место на вершине турнирной таблицы.