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Россия. Премьер-лига

Масалитин: «Жирков - великолепный футболист, но ЦСКА надо двигаться вперёд» эксклюзив

19 Августа 2021 • 18:04 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Ахмат
1.75 3.60 5.00
21.08 16:00
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Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о том, что стан «армейцев» могут пополнить Антон Миранчук и Юрий Жирков.

«Что касается Миранчука, в средней линии у ЦСКА и так переизбыток. Сначала надо свои ряды размести, каких-то игроков надо продать, каких-то сдать в аренду. Если Влашича продадут, то, может быть, виды на Миранчука и будут, но, думаю, в этой ситуации пока что нет.

Что можно сказать по Жиркову - всему своё время. Понятно, что у него была очень хорошая карьера, и он - очень хороший футболист. Но в данной ситуации он вообще не помощник ЦСКА. Если ЦСКА собирается развиваться, что трансферы должны быть более качественные, скажем так. Нужны игроки молодые, перспективные, амбициозные. Какой смысл был продавать Тикнизяна того же, который мог принести пользу в данной ситуации. Жирков - великолепный футболист, но ЦСКА надо двигаться вперед. У «армейцев» так много ветеранов, которые сидят на лавочке», - сказал Масалитин.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Юрий Жирков Валерий Масалитин Антон Миранчук
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