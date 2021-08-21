Алексей Березуцкий: «Удаление - не оправдание того, что у нас практически не было моментов полтора тайма»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий подвёл итоги матча с «Ахматом» (2:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- Простых игр не бывает. Естественно, понятно, что после удаления «Ахмат» сел еще ниже. Стало действительно тяжело создавать моменты. Это, конечно, не оправдание того, что у нас их практически не было полтора тайма. Но хорошо, что все-таки выиграли и забили свои мячи.

Во втором тайме играли явно активнее. Чуть-чуть изменили тактический рисунок, в общем-то в любом случае после гола, как практически во всех матчах чемпионата России все идет до гола. После этого игра раскрывается или становится как минимум веселее.

- Владислав Яковлев - гол, поиграл на двух позициях. Охарактеризуйте этого футболиста, которого мы пока еще не очень хорошо знаем.

- Он уже не в первый раз выходит за ЦСКА, это молодой перспективный футболист нашей команды. Он уже не в первый раз появляется на поле.

- До этого у него считанные минуты были.

- Ну, считанные минуты. Время идет, минуты растут.

- Что он за игрок, это замена Заболотному или что?

- Это замена кому-то в нападении. Не замена, подмена и так далее, то есть, атакующий игрок, нападающий. Я не знаю даже, что еще сказать по этому поводу. Все увидите, он будет играть все больше и больше, он растет.