Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 171 Комментарии
Россия. Премьер-лига

Талалаев: «Я поблагодарил ребят. То, что могли, мы сделали»

21 Августа 2021 • 22:52 Комментировать
ЦСКА Москва
2:0
Ахмат
окончен
1000 рублей бесплатная ставка

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев подвёл итоги матча с ЦСКА (0:2) в эфире канала «Матч Премьер».

- И после удаления, 70 минут моя команда играла. Я поблагодарил ребят. То, что могли, мы сделали. Просто пока на сегодня мы не можем. Футболисты, которые выходили на замену, не совсем готовы, за исключением, наверное, Коновалова. Вынужденные замены, которые произошли? То же самое. Это объяснимо состоянием игроков, которые играли. После удаления было пару моментов. Мне кажется, нужно смелее играть. Когда мы уже пропустили гол, вы видели, что Тимофеев и Уткин стали более раскованы в середине. А так момент у Карапузова, момент у Тимофеева. Забивай и, может быть, все бы по-другому сложилось. Такие матчи обычно играются до гола. Мы пропустили тот гол, когда заменили… Мы знаем, что в такую игру тяжело входить. Если бы не  вынужденные замены, мы бы их не делали. Микротравмы получили наши футболисты, пришлось менять. Будем готовиться к следующей игре. ЦСКА с победой. Очень рационально делают свою работу.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Андрей Талалаев Ахмат
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Уфа 1:1 Зенит 7.5 4.65 1.42
окончен Урал 0:1 Динамо Москва 5.5 3.8 1.65
окончен Крылья Советов 1:0 Сочи 2.95 3.3 2.45
22.08  16:00 Локомотив Москва ... Краснодар 2.45 3.35 2.95
22.08  18:00 Нижний Новгород ... Ростов
22.08  20:00 Химки ... Рубин
Все матчи
Новости
21 Августа
23:27 · Россия. Премьер-лига
​Уткин подверг критике комментатора Неценко
23:21 · Россия. Премьер-лига
Первая победа «Крыльев Советов» после возвращения в РПЛ - видео видео
23:14 · Россия. Премьер-лига
Шварц: «У «Урала» не так много было моментов, и это заслуженная победа»
23:01 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин: «Могли много моментов ещё забить, но не удалось»
22:58 · Россия. Премьер-лига
Алексей Березуцкий: «Удаление - не оправдание того, что у нас практически не было моментов полтора тайма»
22:53 · Россия. Премьер-лига
​Рианчо готов возглавить «Спартак» в случае увольнения Витории
22:52 · Россия. Премьер-лига
Талалаев: «Я поблагодарил ребят. То, что могли, мы сделали»
22:44 · Россия. Премьер-лига
​Акинфеев отреагировал на установление рекорда чемпионата России
22:43 · Россия. Премьер-лига
Марио Фернандес: «До первого гола в ворота «Ахмата» было очень тяжело играть»
22:37 · Россия. Премьер-лига
Семак: «Дзюба старался сегодня, молодец» 1
22:34 · Россия. Премьер-лига
​Шварц недоволен реализацией моментов
22:32 · Россия. Премьер-лига
Стукалов: «Можно поздравить не меня, а футболистов, что они проявили характер»
22:22 · Россия. Премьер-лига
​Дзюба не забил в 6 стартовых играх сезона впервые за 4 года
22:19 · Россия. Премьер-лига
Агаларов: «Отец ни на секунду не дает мне подумать о звёздной болезни»
22:12 · Россия. Премьер-лига
Стукалов: «Пошла игра качельная, там уже и мы могли выиграть, и «Зенит» мог выиграть»
Все новости
Рекомендуем
 