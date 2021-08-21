Талалаев: «Я поблагодарил ребят. То, что могли, мы сделали»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев подвёл итоги матча с ЦСКА (0:2) в эфире канала «Матч Премьер».

- И после удаления, 70 минут моя команда играла. Я поблагодарил ребят. То, что могли, мы сделали. Просто пока на сегодня мы не можем. Футболисты, которые выходили на замену, не совсем готовы, за исключением, наверное, Коновалова. Вынужденные замены, которые произошли? То же самое. Это объяснимо состоянием игроков, которые играли. После удаления было пару моментов. Мне кажется, нужно смелее играть. Когда мы уже пропустили гол, вы видели, что Тимофеев и Уткин стали более раскованы в середине. А так момент у Карапузова, момент у Тимофеева. Забивай и, может быть, все бы по-другому сложилось. Такие матчи обычно играются до гола. Мы пропустили тот гол, когда заменили… Мы знаем, что в такую игру тяжело входить. Если бы не вынужденные замены, мы бы их не делали. Микротравмы получили наши футболисты, пришлось менять. Будем готовиться к следующей игре. ЦСКА с победой. Очень рационально делают свою работу.