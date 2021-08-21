«Ахмат» остался вдесятером в матче с ЦСКА

В рамках пятого тура чемпионата России московский ЦСКА играет на своем поле против грозненского «Ахмата». Уже на 24-й минуте встречи гости остались в меньшинстве. За грубый фол против Марио Фернандеса вторую желтую карточку получил полузащитник Евгений Харин.

В поединке сыграно 32 минуты. Счет пока не открыт - 0:0. Подробная текстовая трансляция противостояния доступна на Liveresult.ru.

На этой встрече присутствует олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене. Она нанесла символический удар по мячу перед стартовым свистком.