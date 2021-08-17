Спортивный директор «Аталанты»: «Нам тоже предлагали Влашича»

Джованни Сартори, занимающий пост спортивного директора итальянской «Аталанты», рассказал о том, что с его клубом связывались по поводу приобретения Николы Влашича, пишет Sport24.

«Нам тоже предлагали Влашича», — заявил Сартори, и добавил, что «бергамаски» никаких намерений в отношении полузащитника ЦСКА не имеют. На данный момент известно, что агент футболиста работает над трансфером своего клиента. В скором времени может состояться его переход в «Милан».

В текущем сезоне 23-летний хорват трижды выходил в составе «армейцев» в матчах Российской Премьер-лиги и отметился одной голевой передачей.