Акинфеев побил рекорд Игнашевича по количеству матчей в РПЛ

Буквально только что начался поединок пятого тура российской Премьер-лиги между ЦСКА и «Ахматом». В роли капитана на поле команду хозяев вывел Игорь Акинфеев, что стало историческим событием.

Дело в том, что матч с «Ахматом» стал для российского голкипера 490-м в чемпионате России. 35-летний Акинфеев побил рекорд бывшего партнера по команде Сергея Игнашевича по проведенным играм в РПЛ. Также вратарь является единственным действующим игроком из всех, кто находится по этому показателю в первом десятке.

За ЦСКА Акинфеев выступает с 2003 года, а в последние сезоны является незаменимой опцией на позиции голкипера.