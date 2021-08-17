Дзагоев может вернуться в сборную, футболист лично встречался с Карпиным

Полузащитник «ЦСКА» Алан Дзагоев перестал вызываться в сборную России с 2018 года после домашнего для страны чемпионата мира. Но, уже в ближайшее время футболист может возобновить выступления за национальную команду.

Согласно информации, предоставленной Sport24, Дзагоев в Москве встречался с новым наставником сборной Валерием Карпиным. Во время личного разговора обсуждалась будущая карьера 31-летнего игрока, а также возможный вызов в лагерь главной команды страны.

Сообщается, что Карпин готов предоставить представителю «ЦСКА» шанс, если тот продолжит стабильно играть на высоком уровне. В текущем розыгрыше российской Премьер-лиги Дзагоев трижды выходил на поле в составе «армейцев», отметившись одной результативной передачей.

В общей сложности, в активе полузащитника 59 матчей и девять голов за сборную России.