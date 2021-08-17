ЦСКА занимал жёсткую позицию в отношении возможного трансфера своего лидера Николы Влашича в «Милан». Сообщалось, что «армейцы» готовы рассмотреть исключительно вариант продажи хорвата этим летом. Теперь же московский клуб пошёл на компромисс, о чём на своей страничке в «Твиттере» пишет журналист Дэнни Армстронг.

По данным источника, ЦСКА готов дать добро на реализацию следующей схемы: «Милан» арендует Влашича этим летом за 10 миллионов евро, а через год будет обязан выкупить игрока примерно за 20 миллионов евро. Если верить источнику, сделка будет закрыта в ближайшие дни, и тогда Влашич станет игроком «Милана».