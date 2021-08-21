Олимпийская чемпионка Ласицкене нанесла символический удар по мячу перед матчем ЦСКА - «Ахмат»

В эти минуты проходит поединок пятого тура чемпионата России между столичным ЦСКА и грозненским «Ахматом». Эту встречу посетила прыгунья в высоту Мария Ласицкене, завоевавшая золотую медаль на Олимпийских играх в Токио.

Перед началом встречи спортсменка нанесла символический удар по мячу.

Команды провели на поле 17 минут. Счет в поединке пока не открыт - 0:0. Подробную текстовую трансляцию матча можно читать, перейдя по ссылке.

Этот поединок стал для голкипера «армейцев» Игоря Акинфеева рекордным. Вратарь превзошел достижение своего экс-одноклубника Сергей Игнашевича по матчам в чемпионате России. Теперь на счету Акинфеева 490 игр.