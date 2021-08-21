Дзагоев и Влашич - в стартовом составе ЦСКА на матч с «Ахматом»

Московский ЦСКА в матче пятого тура российской Премьер-лиги на своем поле встретится с грозненским «Ахматом». Представляем вашему вниманию стартовые составы команд на игру:

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Бийол, Обляков, Ахметов, Мухин, Влашич, Эджуке, Чалов, Дзагоев.

«Ахмат»: Шелия, Пуцко, Семёнов, Уциев, Нижич, Карапузов, Тимофеев, Уткин, Бериша, Харин, Конате.

Поединок пройдет на столичном стадионе «ВЭБ Арена», стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. За текстовым репортажем можно будет наблюдать на Liveresult.ru.

В четырех турах «армейцы» набрали шесть очков и занимают восьмое место в таблице чемпионата России. Грозненцы с аналогичным количеством баллов идут десятыми.