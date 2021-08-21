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Россия. Премьер-лига

Алексей Березуцкий: «Вполне возможно, что Дзагоева хватит на все 90 минут»

21 Августа 2021 • 15:57 Комментировать
ЦСКА Москва
2:0
Ахмат
окончен
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Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий поделился ожиданиями от матча с «Ахматом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Сегодня первый матч в старте для Дзагоева. Объясните свой выбор.

- В первую очередь потому, что он полностью здоров, наконец-то. Все мы знаем силу и уровень этого игрока, класс, поэтому он в основном составе.

- Можно спросить, на сколько минут его хватит или на все 90?

- Вполне  возможно, что на все 90. Этого прогнозировать не может никто, даже он сам.

- В эти стартовые туры ЦСКА играл по-разному, и мяч отдавал, как было здесь с «Уфой», и играл инициативно, как здесь с «Динамо». Как сегодня построится в этом смысле игра?

- Узнаем после игры.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Алан Дзагоев Алексей Березуцкий
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