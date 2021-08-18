В ЦСКА отреагировали на новость о задержке платежа по Гайчу

Сегодня стало известно, что московский ЦСКА не сумел вовремя выплатить «Сан-Лоренсо» один из платежей за трансфер Адольфо Гайча.

Клуб мгновенно отреагировал на появившуюся информацию, назвав причины задержки в интервью Sport24. Руководитель селекционного отдела Андрей Мовсесьян сообщил, что «Сан-Лоренсо» в курсе всех деталей. По его словам, между сторонами существует договор, согласно которому аргентинцы просят не просто перевести деньги на счет, а выкупить облигации. «Это занимает долгое время, так как биржа – тяжелый процесс», - поделился Мовсесьян.

Руководитель заявил, что в прошлом году была точно такая же ситуация, поэтому он выразил свое удивление подобным действиям со стороны «Сан-Лоренсо»: «Странно, что они провоцируют подобные слухи». Мовсесьян также сказал, что в свое время ЦСКА пошел аргентинскому клубу на уступки, когда у тех появились проблемы с документами из-за смены руководства.