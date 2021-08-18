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Россия. Премьер-лига

ЦСКА просрочил платёж по трансферу Гайча

18 Августа 2021 • 21:35 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Ахмат
1.75 3.60 5.00
21.08 16:00
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Летом прошлого года ЦСКА объявил о переходе аргентинского нападающего Адольфо Гайча. Сумма трансфера составила 8,5 миллиона евро, а часть этих денег московский должен был выплатить путем траншей в течение определенного периода времени.

Но, как пишет издание Refueroz CASLA, «армейцы» просрочили один из платежей. Бывший клуб футболиста «Сан-Лоренсо» должен был получить 500 тысяч долларов от ЦСКА еще три месяца назад, но россияне до сих пор не перевели деньги.

В добавок к этому, источник сообщает, что «Сан-Лоренсо» пока не собирается прибегать к крайним мерам, обращаясь в судебные инстанции. Напомним, что Гайч вторую половину прошлого сезона провел в аренде в итальянском «Беневенто».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Сан-Лоренсо РПЛ Адольфо Гайч
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