ЦСКА просрочил платёж по трансферу Гайча

Летом прошлого года ЦСКА объявил о переходе аргентинского нападающего Адольфо Гайча. Сумма трансфера составила 8,5 миллиона евро, а часть этих денег московский должен был выплатить путем траншей в течение определенного периода времени.

Но, как пишет издание Refueroz CASLA, «армейцы» просрочили один из платежей. Бывший клуб футболиста «Сан-Лоренсо» должен был получить 500 тысяч долларов от ЦСКА еще три месяца назад, но россияне до сих пор не перевели деньги.

В добавок к этому, источник сообщает, что «Сан-Лоренсо» пока не собирается прибегать к крайним мерам, обращаясь в судебные инстанции. Напомним, что Гайч вторую половину прошлого сезона провел в аренде в итальянском «Беневенто».