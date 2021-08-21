Полузащитник ЦСКА Кучаев: с «Ахматом» будет непросто

Сегодня, 21 августа, состоится поединок между московским ЦСКА и «Ахматом» из Грозного. Начало поединка – в 16:00 по местному времени.

В интервью пресс-службе армейского клуба ожиданиями от предстоящей игры поделился полузащитник Константин Кучаев. Футболист заявил, что легкой прогулки у его команды точно не будет. «Играть с «Ахматом» всегда непросто. В целом, если можно так сказать, это накалистые поединки», - прокомментировал шансы москвичей игрок.

Напомним, что после четырех сыгранных туров российской Премьер-лиги у ЦСКА и «Ахмата» равное количество набранных очков. «Армейцы» же неделю назад одержали свою первую выездную победу в сезоне, одолев «Ростов».