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Россия. Премьер-лига

Газзаев - о Влашиче: «У него лишний вес и он потерял скорость»

20 Августа 2021 • 15:12 Комментировать
ЦСКА Москва
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Ахмат
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Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал ситуацию вокруг полузащитника «армейцев» Николы Влашича.

Он заявил, что в этой ситуации находится на стороне клуба из-за поведения Влашича. Экс-тренеру не понравилось, что хорват ведёт себя так, будто ему все дозволено. Газзаев напомнил, что у игрока есть контракт и он должен его соблюдать, а в противном случае, клуб может применить штрафные санкции.

Бывший тренер «армейцев» также отметил, что сейчас у полузащитника есть лишний вес, он потерял скорость, и добавил, что сейчас Влашич должен много работать, чтобы снова привлечь внимание «Милана», пишет «СЭ».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Валерий Газзаев Никола Влашич
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