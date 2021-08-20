Газзаев - о Влашиче: «У него лишний вес и он потерял скорость»

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал ситуацию вокруг полузащитника «армейцев» Николы Влашича.

Он заявил, что в этой ситуации находится на стороне клуба из-за поведения Влашича. Экс-тренеру не понравилось, что хорват ведёт себя так, будто ему все дозволено. Газзаев напомнил, что у игрока есть контракт и он должен его соблюдать, а в противном случае, клуб может применить штрафные санкции.

Бывший тренер «армейцев» также отметил, что сейчас у полузащитника есть лишний вес, он потерял скорость, и добавил, что сейчас Влашич должен много работать, чтобы снова привлечь внимание «Милана», пишет «СЭ».