Рекорд Акинфеева, дебютный гол Яковлева и раннее удаление: ЦСКА спокойно обыграл «Ахмат»

В рамках пятого тура РПЛ московский ЦСКА принимал «Ахмат».

К очному матчу ЦСКА и «Ахмат» подошли соседями в турнирной таблице. Коллективы Алексея Березуцкого и Андрея Талалаева после четырёх туров собрали шесть очков, дважды победив и дважды проиграв. О стабильности каждый из тренеров может только мечтать, поэтому прогнозы на матч было делать очень сложно. Букмекеры верили в ЦСКА, козырявшим хозяйским статусом. Но у «Ахмата» был туз в рукаве – мастер стандартов Даниил Уткин.

В прошлом туре грозненцы обыграли московскую команду, нанеся первое поражение «Динамо». Даниил Уткин как раз отметился ювелирным штрафным ударом. «Армейцы» тоже победили на прошлой неделе, обыграв «Ростов» Юрия Сёмина со счётом 3:1. Но катастрофические проблемы в обороне продолжаются, бравой четвёркой защитников против «Ахмата» предстали Фернандес, Дивеев, Бийол и Обляков. Зато креативная зона порадовала, впервые в старте появились вместе Дзагоев и Влашич. А первый удар по мячу нанесла олимпийская чемпионка Мария Ласицкене!

Талалаев ничем не удивил, в гостях у ЦСКА сделав ставку на скорость Бернарда Бериши и штрафные удары Даниила Уткина. Как раз он и создал первый момент грозненцев, мягким кроссом со стандарта отыскав Конате. Мохамед выиграл воздух и опасно пробил в угол, но путь мячу преградил защитник ЦСКА, подстраховавший Акинфеева. На кроссы Уткина не менее шикарными подачами отвечал Дзагоев. Сначала Алан дал шанс отличиться Дивееву, потом – Бийолу. Оба били с близкой дистанции, Шелия просто смотрел, но мяч просто не попадал в ворота.

В середине первого тайма Евгений Харин подставил «Ахмат». Два глупых фола на Марио Фернандесе на чужой половине поля и красная карточка – просто подарок для ЦСКА, которым «армейцы» пользоваться не торопились. Мяч стал чаще ходить у хозяев, но до перерыва вообще не было ощущения, что ЦСКА играет в большинстве. И опасных моментов тоже. После перерыва Березуцкий начал с атакующей замены – Марадишвили вышел вместо Мухина. Далее молодой Яковлев отправил отдыхать Ильзата Ахметова.

Долго разгонялась атака ЦСКА, которой помог Конате. Поскользнулся в чужой штрафной площади, мяч потерял и быстрый отрыв Эджуке завершил прострелом в штангу. Чалов тянулся к мячу, но замкнуть не сумел. Чуть позже Фёдор исправился. Влашич из-за пределов штрафной площади пробил, Шелия отразил в сторону. А там Чалов придержал мяч и мягко набросил на дальнюю штангу, откуда Яковлев головой оформил первый мяч за ЦСКА – 1:0.

Спустя четыре минуты добил интригу Эджуке. Чидера получил мяч на левом краю, сместился в центр, попутно обойдя двух защитников, и пробил точно в дальний угол – 2:0. Мог крупным делать счёт Дивеев, но после удачного кросса от угла поля и его удара, мяч только чиркнул по перекладине. На этом всё. ЦСКА уверенно победил, сделав подарок Игорю Акинфееву, ставшему абсолютным рекордсменом по числу матчей в чемпионате России – 490. У Сергея Игнашевича осталось 489.