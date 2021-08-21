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Россия. Премьер-лига

Рекорд Акинфеева, дебютный гол Яковлева и раннее удаление: ЦСКА спокойно обыграл «Ахмат»

21 Августа 2021 • 17:53 Комментировать
ЦСКА Москва
2:0
Ахмат
окончен
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В рамках пятого тура РПЛ московский ЦСКА принимал «Ахмат».

Протокол игры  
ЦСКА Москва 2:0 Ахмат
(1:0) Яковлев Владислав 71'    
(2:0) Эджуке Чидера 75'    
Акинфеев Игорь Фернандес Марио   18' Дивеев Игорь Бийол Яка Обляков Иван Мухин Максим   28'   46' (Марадишвили Константин (   46'   68') Дзагоев Алан   75' (Заболотный Антон (   75') Ахметов Ильзат   56' (Яковлев Владислав (   56') Влашич Никола Эджуке Чидера   88' (Зайнутдинов Бактиёр (   88') Чалов Фёдор   75' (Кучаев Константин (   75')
Запасные: Фукс Бруно Бохинен Эмиль Гайч Адольфо Васин Виктор Набабкин Кирилл Бистрович Кристиян Тороп Владислав
Шелия Гиорги Семёнов Андрей Пуцко Александр Нижич Зоран Уциев Ризван   69' (Полярус Артём (   69') Тимофеев Артём   81' (Коновалов Игорь (   81') Уткин Даниил Харин Евгений   13'   23' Карапузов Владислав Бериша Бернард   28'   82' (Садулаев Лечи (   82') Конате Мохамед II   69' (Архипов Артём (   69')
Запасные: Адуев Амир Кадыров Абубакар Гудиев Виталий Ибишев Турпал-Али Мелихов Александр
21 августа. Стадион "ВЭБ Арена" (Москва).

 

К очному матчу ЦСКА и «Ахмат» подошли соседями в турнирной таблице. Коллективы Алексея Березуцкого и Андрея Талалаева после четырёх туров собрали шесть очков, дважды победив и дважды проиграв. О стабильности каждый из тренеров может только мечтать, поэтому прогнозы на матч было делать очень сложно. Букмекеры верили в ЦСКА, козырявшим хозяйским статусом. Но у «Ахмата» был туз в рукаве – мастер стандартов Даниил Уткин.

В прошлом туре грозненцы обыграли московскую команду, нанеся первое поражение «Динамо». Даниил Уткин как раз отметился ювелирным штрафным ударом. «Армейцы» тоже победили на прошлой неделе, обыграв «Ростов» Юрия Сёмина со счётом 3:1. Но катастрофические проблемы в обороне продолжаются, бравой четвёркой защитников против «Ахмата» предстали Фернандес, Дивеев, Бийол и Обляков. Зато креативная зона порадовала, впервые в старте появились вместе Дзагоев и Влашич. А первый удар по мячу нанесла олимпийская чемпионка Мария Ласицкене!

 

Талалаев ничем не удивил, в гостях у ЦСКА сделав ставку на скорость Бернарда Бериши и штрафные удары Даниила Уткина. Как раз он и создал первый момент грозненцев, мягким кроссом со стандарта отыскав Конате. Мохамед выиграл воздух и опасно пробил в угол, но путь мячу преградил защитник ЦСКА, подстраховавший Акинфеева. На кроссы Уткина не менее шикарными подачами отвечал Дзагоев. Сначала Алан дал шанс отличиться Дивееву, потом – Бийолу. Оба били с близкой дистанции, Шелия просто смотрел, но мяч просто не попадал в ворота.

В середине первого тайма Евгений Харин подставил «Ахмат». Два глупых фола на Марио Фернандесе на чужой половине поля и красная карточка – просто подарок для ЦСКА, которым «армейцы» пользоваться не торопились. Мяч стал чаще ходить у хозяев, но до перерыва вообще не было ощущения, что ЦСКА играет в большинстве. И опасных моментов тоже. После перерыва Березуцкий начал с атакующей замены – Марадишвили вышел вместо Мухина. Далее молодой Яковлев отправил отдыхать Ильзата Ахметова.

Долго разгонялась атака ЦСКА, которой помог Конате. Поскользнулся в чужой штрафной площади, мяч потерял и быстрый отрыв Эджуке завершил прострелом в штангу. Чалов тянулся к мячу, но замкнуть не сумел. Чуть позже Фёдор исправился. Влашич из-за пределов штрафной площади пробил, Шелия отразил в сторону. А там Чалов придержал мяч и мягко набросил на дальнюю штангу, откуда Яковлев головой оформил первый мяч за ЦСКА – 1:0.

Спустя четыре минуты добил интригу Эджуке. Чидера получил мяч на левом краю, сместился в центр, попутно обойдя двух защитников, и пробил точно в дальний угол – 2:0. Мог крупным делать счёт Дивеев, но после удачного кросса от угла поля и его удара, мяч только чиркнул по перекладине. На этом всё. ЦСКА уверенно победил, сделав подарок Игорю Акинфееву, ставшему абсолютным рекордсменом по числу матчей в чемпионате России – 490. У Сергея Игнашевича осталось 489.

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